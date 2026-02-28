Netanyahu diz ter "fortes indícios" de que Ali Khamenei, líder supremo do Irã, está morto

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, não apareceu desde o ataque realizado contra o país persa na manhã deste sábado. KHAMENEI.IR / AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, em um pronunciamento televisionado neste sábado (28), que há "fortes indícios" de que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu durante o ataque conjunto realizado Estados Unidos e Israel contra o país persa. As informações são do jornal O Globo.

Netanyahu complementou que as forças israelenses destruíram o complexo do líder supremo do Irã, publicou o g1.

Duas emissoras de televisão israelenses informaram neste sábado que o presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, viram uma "foto do corpo" do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

"Altos funcionários israelenses foram informados da eliminação de Khamenei. Seu corpo foi retirado dos escombros de seu complexo residencial", indicou a emissora pública KAN.

Segundo a emissora Canal 12, "uma foto do corpo foi mostrada a Netanyahu e a Trump".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, no entanto, disse à ABC News, que o presidente Masoud Pezeshkian e o líder supremo do Irã estão "sãos e salvos".

A operação conjunta entre EUA e Israel contra o Irã envolveu lançamento de 30 bombas sobre as instalações usadas por Khamenei, afirmou a emissora Canal 12 de Israel.

Uma fonte ouvida pela Reuters disse que Khamenei estava fora de Teerã no momento do ataque. Imagens de satélite mostraram danos significativos ao complexo na capital iraniana.

Netanyahu também declarou que a ofensiva matou comandantes da Guarda Revolucionária do Irã, a tropa de elite do regime iraniano, e altos funcionários ligados ao programa nuclear do país persa. O ministro da Defesa do Irã, Amir Nasirzadeh, morreu durante o ataque.