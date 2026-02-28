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Netanyahu diz ter "fortes indícios" de que Ali Khamenei, líder supremo do Irã, está morto

Em contrapartida, porta-voz do governo iraniano afirma que o aiatolá e o presidente, Masoud Pezeshkian, estão "sãos e salvos"

Zero Hora

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