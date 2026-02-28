"Não vi, não fiz nada de errado", diz Bill Clinton sobre relação com Jeffrey Epstein; veja vídeo

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou, em depoimento na última sexta-feira (27), que teve "breve contato" com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, que terminou "anos antes da revelação de seus crimes".

— Durantes nossas interações limitadas, nunca presenciei qualquer indício do que realmente estava acontecendo.

Apesar da negativa de conhecimento das atividades ilícitas, Bill Clinton apareceu em fotos dos arquivos de Epstein. Até o momento, no entanto, nenhuma vítima apresentou queixas contra o ex-presidente e não há provas de que ele soubesse dos crimes.

— Não fazia ideia dos crimes que Epstein estava cometendo, independentemente de quantas fotos tenham me mostrado. Há duas coisas que, no fim das contas, importam mais do que qualquer interpretação de fotos de 20 anos atrás: sei o que vi e, mais importante, o que não vi. E sei o que fiz e, mais importante, o que não fiz. Não vi nada, não fiz nada de errado.

Bill Clinton prestou depoimento ao Congresso americano na última sexta-feira (27) sobre suas relações com Epstein, em uma sessão que durou seis horas e ocorreu a portas fechadas. Uma declaração inicial foi divulgada à imprensa.

O ex-presidente foi convocado pela comissão que investiga a rede de tráfico humano e pedofilia comandada pelo empresário. Epstein mantinha relações com políticos, famílias reais, celebridades e executivos de grandes empresas.