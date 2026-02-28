Mundo

Conflito no Oriente Médio
Notícia

Ministro das Relações Exteriores do Irã classifica ataque ao país como ilegal e afirma que forças armadas "darão uma lição" aos agressores

Abbas Araghchi ainda fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Zero Hora

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