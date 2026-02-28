Ministro das Relações Exteriores do Irã classifica ataque ao país como ilegal e afirma que forças armadas "darão uma lição" aos agressores

Em uma publicação nas redes sociais, o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, classificou os ataques de Israel e Estados Unidos ao país neste sábado (28) como ilegal e gratuito, e afirmou que forças armadas do país "darão uma lição" aos agressores.

"A guerra de Netanyahu e Trump contra o Irã é totalmente gratuita, ilegal e ilegítima. Trump transformou o lema 'América Primeiro' em 'Israel Primeiro' — o que sempre significa 'América por Último'. Nossas poderosas Forças Armadas estão preparadas para este dia e darão aos agressores a lição que merecem", escreveu

Mais cedo o Irã confirmou ataques contra as bases militares americanas em Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, bem como esconderijos militares de Israel em retaliação aos ataques sofridos ao longo da madrugada. Uma pessoa acabou morrendo em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

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Mais cedo, o exército israelense informou ter detectado vários projéteis lançados pelo Irã em resposta aos bombardeios. Uma mensagem de alerta foi enviada com urgência aos celulares da população, orientando as pessoas a se abrigarem. "Uma nova salva de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. Pede-se à população que siga as instruções do Comando da Frente Interna e permaneça em espaços protegidos até novo aviso", comunicaram as Forças Armadas israelenses.