Menino de 5 anos e seu pai retornam a Minnesota após detenção por polícia de imigração de Trump

Um menino de cinco anos, e seu pai, que foram detidos por agentes de imigração em Minnesota e mantidos em um centro de detenção do ICE no Texas, nos Estados Unidos, foram libertados após uma ordem judicial. Eles retornaram a Minnesota neste domingo, 1, de acordo com o deputado texano Joaquin Castro.

Liam Conejo Ramos, e seu pai, Adrian Conejo Arias, originário do Equador, foram detidos em um subúrbio de Minneapolis em 20 de janeiro. Eles foram então levados para um centro de detenção em Dilley, Texas.

Katherine Schneider, porta-voz do deputado democrata, confirmou que os dois chegaram em casa. Ela disse que Castro os buscou em Dilley na noite de sábado e os acompanhou até Minnesota neste domingo.

A Associated Press enviou um e-mail ao Departamento de Segurança Interna dos EUA solicitando um comentário sobre a libertação do pai e do filho. Não houve uma resposta imediata.

Imagens do menino usando um chapéu de coelho e uma mochila do Homem-Aranha, cercado por agentes de imigração, geraram indignação contra a repressão do governo Trump em Minneapolis.

Em sua decisão concedendo a libertação, o juiz distrital dos EUA, Fred Biery, criticou duramente o governo, escrevendo: "O caso tem sua origem na busca mal concebida e incompetente do governo por cotas diárias de deportação, aparentemente mesmo que isso signifique traumatizar crianças".

Vizinhos e funcionários da escola afirmam que agentes federais de imigração usaram o menino como "isca", instruindo-o a bater na porta de casa para que sua mãe atendesse. O Departamento de Segurança Interna classificou essa descrição dos eventos como uma "mentira descarada". O departamento afirmou que o pai fugiu a pé e deixou o menino em um veículo ligado na entrada da garagem.

Castro escreveu uma carta para Liam enquanto estavam no avião para Minnesota, na qual disse ao menino que ele havia "mudado o mundo".

"Sua família, escola e muitos desconhecidos oraram por você e ofereceram tudo o que podiam para vê-lo de volta em casa", escreveu Castro. Uma foto da carta foi publicada nas redes sociais. "Não deixem ninguém dizer que este não é o seu lar. Os Estados Unidos se tornaram a nação mais poderosa e próspera da Terra por causa dos imigrantes, não apesar deles."

A senadora Amy Klobuchar, democrata de Minnesota, deu as boas-vindas ao menino de volta ao Estado, dizendo em uma publicação nas redes sociais que ele "deveria estar na escola e com a família - não detido", acrescentando: "Agora o ICE precisa ir embora".