Mais de 4 mil voos são cancelados nos EUA pelas baixas temperaturas

Mais de 4.300 voos foram cancelados entre ontem e hoje nos Estados Unidos, após a passagem de um ciclone gerar neve pesada em uma extensa faixa do território americano, segundo informações da FlightAware, empresa de rastreamento e dados relacionados à aviação.

Desse total, 800 partiriam ou chegariam ao Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, localizado no Estado da Carolina do Norte, onde há registro de temperaturas extremamente baixas - próximas de zero a um dígito negativo.

"Trata-se da massa de ar mais fria vista desde dezembro de 1989", disse Peter Mullinax, meteorologista do College Park, de Maryland.