Irã quer mediar conflito entre Afeganistão e Paquistão

O Irã ofereceu ajuda para "facilitar o diálogo" entre o Afeganistão e o Paquistão com o objetivo de resolver o conflito entre as nações, após Islamabad declarar "guerra aberta" contra o governo talibã e realizar ataques aéreos em Cabul.

"A República Islâmica do Irã está pronta para fornecer toda a assistência necessária para facilitar o diálogo e contribuir para melhorar o entendimento e a cooperação entre os dois países", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em uma publicação no X.

Na nota, Araghchi cita o Ramadã, que neste ano é celebrado de 17 de fevereiro a 19 de março, mês sagrado islâmico compreendido como um período de autopurificação, caridade e devoção a Deus.