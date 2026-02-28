Irã confirma ataques a pelo menos três bases militares norte-americanas em resposta a bombardeio dos EUA e de Israel

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou neste sábado (28) ataques contra as bases militares americanas em Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, bem como esconderijos militares de Israel em retaliação ao atentado realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o país nesta madrugada.
De acordo com a imprensa estatal do Irã, a agência Irna, os ataques devem continuar como parte da Operação True Promise 4.
Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, uma pessoa morreu atingida pelos destroços de um míssil interceptado no céu.
Mais cedo, o exército israelense informou ter detectado vários projéteis lançados pelo Irã em resposta aos bombardeios. Uma mensagem de alerta foi enviada com urgência aos celulares da população, orientando as pessoas a se abrigarem. "Uma nova salva de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. Pede-se à população que siga as instruções do Comando da Frente Interna e permaneça em espaços protegidos até novo aviso", comunicaram as Forças Armadas israelenses.