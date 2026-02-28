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Ofensiva continua
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Irã confirma ataques a pelo menos três bases militares norte-americanas em resposta a bombardeio dos EUA e de Israel

Instalações no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, além de esconderijos militares israelenses, foram alvos de retaliação

Zero Hora

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