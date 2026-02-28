Irã confirma ataques a pelo menos três bases militares norte-americanas em resposta a bombardeio dos EUA e de Israel

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou neste sábado (28) ataques contra as bases militares americanas em Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos , bem como esconderijos militares de Israel em retaliação ao atentado realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o país nesta madrugada .

Mais cedo, o exército israelense informou ter detectado vários projéteis lançados pelo Irã em resposta aos bombardeios. Uma mensagem de alerta foi enviada com urgência aos celulares da população, orientando as pessoas a se abrigarem. "Uma nova salva de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. Pede-se à população que siga as instruções do Comando da Frente Interna e permaneça em espaços protegidos até novo aviso", comunicaram as Forças Armadas israelenses.