Irã aceitou não armazenar urânio enriquecido, um 'avanço' decisivo nas negociações, diz mediador

O Irã aceitou, nas negociações com os Estados Unidos, não armazenar urânio enriquecido, afirmou nesta sexta-feira (27) o chanceler de Omã, mediador do diálogo, o que classificou como um avanço decisivo para evitar uma guerra.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, disse que acreditava que todas as questões do acordo poderiam ser resolvidas "de maneira amistosa e integral" em um prazo de três meses.

"Se o objetivo final é garantir para sempre que o Irã não possa ter uma bomba nuclear, acho que resolvemos esse problema através destas negociações, ao estabelecermos um avanço muito importante que nunca havia sido conseguido antes", disse Albusaidi ao programa televisivo "Face the Nation", da emissora americana CBS News.

"Acredito que se conseguirmos consolidar isso e construir a partir daí, um acordo está ao nosso alcance", afirmou.

O chanceler acrescentou que o Irã não poderia armazenar urânio enriquecido, o que estaria sujeito a verificação. E que a República Islâmica também reduziria suas reservas atuais "ao nível mais baixo possível", de modo que sejam "convertidas em combustível, e esse combustível será irreversível".

"Isto é algo completamente novo. Realmente torna menos relevante o argumento sobre o enriquecimento, porque agora estamos falando de armazenamento zero", declarou o funcionário de Omã, que se reuniu em Washington na manhã desta sexta-feira com o vice-presidente americano, J.D. Vance.

O governo dos Estados Unidos acusa Teerã de ter a intenção de fabricar uma arma nuclear. Mas, "se não se pode acumular material enriquecido, então não há como realmente produzir uma bomba [atômica]", disse Albusaidi à CBS.

No acordo de 2015 negociado pelo ex-presidente Barack Obama, o Irã aceitou manter o enriquecimento a um nível inferior ao do grau armamentístico.

O presidente Donald Trump rasgou o acordo em seu primeiro mandato (2017-2021) e impôs sanções. Nas últimas semanas, ordenou uma mobilização militar americana na região a níveis que não eram vistos há anos.

Esses anúncios chegam um dia depois da terceira rodada de negociações em Genebra, na Suíça, sob mediação de Omã, entre Teerã e Washington, considerada a última tentativa para evitar uma guerra e a eclosão de um conflito regional.

Trump disse nesta sexta que deseja que o Irã não tenha qualquer tipo de enriquecimento de urânio, nem mesmo para fins civis.

"Eu digo nenhum enriquecimento", afirmou Trump a jornalistas antes de um evento no Texas. "Nem 20% nem 30%. Eles sempre querem 20%, 30%, para uso civil, vocês sabem, uso civil. Eu acho que não é civil", acrescentou.

Pouco antes, o republicano tinha expressado sua frustração pela postura iraniana nas negociações. "Não estou feliz com o fato de que eles não querem nos dar o que precisamos", afirmou.