Índia: deve-se buscar diálogo e diplomacia para reduzir tensões no Irã e região do Golfo

A Índia informou neste sábado, 28, que está profundamente preocupada com os recentes desdobramentos no Irã e na região do Golfo e pediu para que se busque uma solução diplomática.

"Instamos os dois lados para que exercitem o comedimento, evitando a escalada e priorizando a segurança dos civis. Diálogo e diplomacia deveriam ser buscados para não se escalar as tensões e endereçar as questões subjacentes", disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia em um comunicado.

"Soberania e integridade territorial de todos os estados devem ser respeitados", pontuou o documento divulgado neste sábado após troca de ataques entre EUA e Irã.