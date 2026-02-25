Guarda Costeira cubana mata quatro pessoas em lancha de bandeira dos EUA

Relação entre os EUA e Cuba passa por uma das maiores tensões dos últimos anos. Yamil LAGE / AFP

A Guarda Costeira de Cuba matou a tiros quatro pessoas e feriu outras seis que viajavam em uma lancha de bandeira norte-americana. A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior, em Havana, nesta quarta-feira (25).

O ministério afirmou que, quando uma embarcação da Guarda Costeira cubana se aproximou para abordar a lancha registrada na Flórida para identificar a tripulação, "disparos foram efetuados da embarcação", ferindo o capitão do barco da Guarda Costeira. O confronto teria acontecido dentro dos limites do mar territorial de Cuba.

"Como resultado do confronto... do lado estrangeiro, quatro agressores foram mortos e outros seis ficaram feridos", disse o ministério, acrescentando que os feridos foram evacuados e receberam assistência médica.