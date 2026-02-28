Governo brasileiro condena ataque contra o Irã e pede que países respeitem o direito internacional

Parede de fumaça registrada no Irã após ataque. ATTA KENARE / AFP

O governo brasileiro se manifestou neste sábado (28) sobre a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que começaram ao longo da madrugada deste sábado (28). A capital iraniana, Teerã, foi alvo de vários ataques.

Em nota, o Brasil condenou o ataque e expressou preocupação com os ataques e pediu que "as partes envolvidas respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".

O Itamaraty afirmou que as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares e recomendou que os brasileiros que estiverem nos países afetados estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais.

Leia na íntegra

O Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje (28/2) por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região.

O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil.

As embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares, com particular atenção às necessidades das comunidades brasileiras nos países afetados. Recomenda-se aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países onde morem ou se encontrem.