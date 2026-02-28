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Governo brasileiro condena ataque contra o Irã e pede que países respeitem o direito internacional

Itamaraty afirmou que as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares e recomendou que brasileiros nas áreas afetadas permaneçam em alerta

Zero Hora

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