Explosões são ouvidas em Israel e países do Golfo Pérsico após ataque ao Irã

Mísseis foram lançados sobre Israel na manhã deste sábado (28), depois que o país realizou um ataque coordenado ao Irã em conjunto com os Estados Unidos. Jornalistas da AFP ouviram várias explosões sobre Jerusalém, após a ativação das sirenes de ataque aéreo.

Pelo menos uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein (na capital Manama) teria sido atacada, segundo a agência de notícias iraniana Fars. Países do Golfo Pérsico fecharam seus estaços aéreos, e a população de diversas cidades também relatou explosões neste sábado, nos Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita e Bahrein.

O exército israelense informou ter detectado vários projéteis lançados pelo Irã em resposta aos bombardeios. Uma mensagem de alerta foi enviada com urgência aos celulares da população, orientando as pessoas a se abrigarem. "Uma nova salva de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. Pede-se à população que siga as instruções do Comando da Frente Interna e permaneça em espaços protegidos até novo aviso", comunicaram as Forças Armadas israelenses.

As forças de segurança iranianas mobilizaram um forte dispositivo de segurança em Teerã, onde várias ruas estão bloqueadas ao redor do bairro onde fica a residência do guia supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, constatou um jornalista da AFP.

Leia Mais Israel e Estados Unidos atacam o Irã em ação coordenada

Era possível ver, no entanto, uma densa coluna de fumaça no bairro de Pasteur, onde estão localizadas a residência do líder supremo e a presidência do país, no centro da capital iraniana. Testemunhas no local declararam à AFP ter ouvido três explosões na área.

Explosões também foram ouvidas em bases militares dos EUA no Oriente Médio. Vários estrondos foram ouvidos em Manama, a capital do Bahrein, localizada no Golfo.

Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, moradores disseram à AFP que ouviram fortes explosões. O país havia anunciado momentos antes o fechamento de seu espaço aéreo “temporária e parcialmente” como medida de precaução excepcional.

Explosões foram registradas ainda em Riad, na Arábia Saudita, em Doha, no Catar, e no Kuwait, também no Oriente Médio.