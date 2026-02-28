Mundo

Tensão no Oriente Médio
Notícia

Explosões são ouvidas em Israel e países do Golfo Pérsico após ataque ao Irã

Países fecharam seus espaços aéreos, enquanto sirenes e estrondos foram registradas em várias cidades; base militar dos EUA seria um dos alvos

AFP

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