Ex-embaixador do Reino Unido ligado ao caso Epstein é solto após pagar fiança, diz polícia

O ex-embaixador e ministro do governo britânico Peter Mandelson foi solto sob fiança, informou a polícia de Londres na madrugada de terça-feira, 24; ele foi detido na manhã de segunda, 23, "sob suspeita de má conduta em cargo público" em uma investigação relacionada aos arquivos do criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Apesar da liberação, o trabalho da polícia continua. A força apura se Mandelson repassou informações confidenciais do governo britânico a Epstein em 2011; ele não é investigado por nenhuma acusação de má conduta sexual.