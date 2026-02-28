EUA designa Irã como Estado que pratica 'prisões arbitrárias'

Os Estados Unidos designaram, nesta sexta-feira (27), o Irã como um Estado que pratica "prisões arbitrárias", a primeira medida deste tipo no âmbito de uma nova lista que poderia derivar em restrições de viagem.

O anúncio chega no momento em que os Estados Unidos ameaçam realizar uma ação militar contra Teerã.

"O regime iraniano deve deixar de fazer reféns e libertar todos os americanos detidos injustamente no Irã, medidas que poderiam pôr fim a esta designação e a ações associadas", disse o secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

Rubio disse que, se o Irã não mostrar progresso, os Estados Unidos eventualmente decidirão que os passaportes americanos são inválidos para viagens ao Irã.

Washington proíbe seus cidadãos de viajar apenas a um país, a Coreia do Norte, e muitos iranianos-americanos viajam rotineiramente ao Irã, governado desde 1979 por um regime teocrático após a derrubada do xá pró?Estados Unidos.

Em setembro, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que criou uma lista de restrições por detenções arbitrárias, algo semelhante às designações que faz em matéria de terrorismo. O Irã é o primeiro país a ser incluído na lista.

A República Islâmica deteve vários americanos nos últimos anos, geralmente pessoas com dupla nacionalidade que o governo considera cidadãos iranianos.

"Nenhum americano deveria viajar ao Irã por qualquer motivo. Reiteramos nosso apelo aos americanos que se encontram atualmente no Irã para que saiam imediatamente", disse Rubio.