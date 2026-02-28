Estreito de Ormuz, rota para 20% do petróleo do mundo, é fechado, diz mídia do Irã

Irã controla a parte ao norte do Estreito de Ormuz. GIUSEPPE CACACE / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã, tropa de elite do regime iraniano, afirmou que o Estreito de Ormuz foi fechado por motivos de segurança, informou a imprensa local neste sábado (28). O canal é uma das principais rotas de petróleo do mundo.

"A Guarda Revolucionária advertiu a várias embarcações sobre o perigo em torno do estreito devido à agressão militar dos EUA e de Israel, e à resposta do Irã, e que não é seguro passar pelo estreito neste momento", indicou a agência de notícias iraniana Tasnim.

Infográfico mostra Estreito de Ormuz, corredor marítimo entre Irã e Omã por onde passa 25% do petróleo mundial. Omar KAMAL,Maria-Cecilia REZENDE / AFP

O Estreito de Ormuz, que tem sua parte ao Norte controlada pelo Irã, é responsável pelo fluxo de cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural liquefeito (GNL) comercializado globalmente.

Tensões nessa região tendem a fazer o preço do barril de petróleo subir. Só neste ano, a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, disparou quase 20% (19,95%), por força das ameaças de Donald Trump.

A missão naval da União Europeia (UE) no Mar Vermelho, Aspides, confirmou à AFP a informação de que o Estreito de Ormuz foi fechado.

Segundo o tenente-coronel Sócrates Ravanos, os navios receberam mensagens de rádio de alta frequência nas quais a Guarda Revolucionária afirmou que "nenhum barco tem permissão para passar pelo Estreito de Ormuz".