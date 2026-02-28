Entenda a escalada de tensão entre EUA e Irã até o ataque deste sábado

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Christopher Furlong / POOL/AFP

Desde que assumiu a Casa Branca em janeiro do ano passado para o exercício do seu segundo mandato, Donald Trump não deixou dúvidas de que estava colocando um fim na "diplomacia cautelosa" e reiniciando um confronto direto com o Irã sob todos os aspectos.

Na madrugada deste sábado (28), forças militares dos Estados Unidos e de Israel iniciaram uma ofensiva aérea e marítima de larga escala contra o Irã. Explosões foram relatadas no centro da capital Teerã e em áreas estratégicas de enriquecimento de urânio.

Donald Trump, se pronunciou na sua rede social Truth Social, com um vídeo de 8 minutos em que confirma a ação e afirma que o objetivo é "defender o povo americano" e garantir que o regime iraniano "jamais possua uma arma nuclear".

O Irã iniciou o revide imediato contra bases militares americanas instaladas no Oriente Médio e contra o território israelense.

Entenda, abaixo, a cronologia da crise entre os dois países

2025

A Canetada: logo após a posse, Trump assina ordens executivas restabelecendo todas as sanções da era 2018 e adicionando novas restrições ao "setor de serviços" que auxilia o Irã a vender petróleo para a China.

logo após a posse, Trump assina ordens executivas e adicionando novas restrições ao "setor de serviços" que auxilia o Irã a vender petróleo para a China. Doutrina Hook: Brian Hook retorna ao Departamento de Estado com a missão de reduzir as exportações de petróleo iraniano a zero .

Brian Hook retorna ao Departamento de Estado com a missão de reduzir as exportações de petróleo iraniano a . Em março, Trump publica no Truth Social um prazo para que o Irã aceite um "acordo nuclear definitivo", que incluiria a interrupção total do programa de mísseis balísticos e o fim do apoio a grupos como Hezbollah e Houthis.

que incluiria a interrupção total do programa de mísseis balísticos e o fim do apoio a grupos como Hezbollah e Houthis. O Pentágono reforça bases no Catar e nos Emirados Árabes (ambas atacadas pelo Irã neste sábado). Teerã responde aumentando o enriquecimento de urânio.

(ambas atacadas pelo Irã neste sábado). Teerã responde aumentando o enriquecimento de urânio. Em 12 de junho, após meses de tensão, Israel realiza ataques aéreos contra instalações nucleares e fábricas de drones no Irã.

EUA atacam com superbombas instalações nucleares do Irã.

Junho termina com um cessar-fogo frágil mediado por canais secretos, após o Irã lançar mais de 1.000 drones em retaliação, a maioria interceptada.

2026

O Irã iniciou o ano mergulhado numa onda de protestos motivada pelo colapso do rial e pela crise econômica. As manifestações se espalharam por mais de 100 cidades.

motivada pelo colapso do rial e pela crise econômica. As manifestações se espalharam por mais de 100 cidades. O regime iraniano respondeu com força letal. Relatos indicam que milhares de manifestantes foram mortos.

Em 13 de janeiro, Trump instou os iranianos a "continuarem protestando" e a "tomarem as instituições", afirmando que "a ajuda estava a caminho".

e a "tomarem as instituições", afirmando que "a ajuda estava a caminho". Os EUA enviaram o porta-aviões USS Abraham Lincoln para o Oriente Médio para monitorar Teerã de perto, reforçando a frota já presente na região.

Fevereiro de 2026