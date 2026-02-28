Empresas aéreas cancelam voos no Oriente Médio, em meio a ataques EUA-IRÃ

As empresas aéreas Qatar Airways, Turkish Airlines e British Airways cancelaram voos na região do Oriente Médio, em meio a trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã.

A Qatar Airways afirmou que está suspendendo temporariamente os voos em seu hub em Doha devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar seguindo ataques iranianos. A companhia aérea afirma que está trabalhando com as autoridades locais para apoiar os passageiros afetados pela paralisação e que espera atrasos quando os voos eventualmente forem retomados, mas não previu quando isso pode acontecer.

A Qatar Airways, de propriedade do governo, é uma das maiores companhias aéreas do Oriente Médio, transportando dezenas de milhões de passageiros, principalmente de longa distância, através do Catar para destinos em seis continentes.

Já a Turkish Airlines disse que está suspendendo voos para vários países do Oriente Médio. Voos para Líbano, Síria, Iraque, Irã e Jordânia serão suspensos até 2 de março, disse um oficial no X. Enquanto isso, voos para Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã serão suspensos até 28 de fevereiro. Outras cancelamentos podem ser anunciados, disse o oficial.