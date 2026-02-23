Devemos aproveitar momento de fragilidade do Irã para encontrar solução diplomática, diz Kallas

A Alta Representante da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira, 23, que "a situação no Irã é, obviamente, muito intensa", e que "não precisamos de outra guerra nesta região".

Em coletiva de imprensa, a máxima representante de relação exteriores do bloco disse que já temos muitos conflitos em curso. "Portanto, temos enfatizado a via diplomática para resolver isso e também estamos dispostos a contribuir", apontou.