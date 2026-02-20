Democratas da Virgínia, nos EUA, aprovam mapa que pode virar 4 cadeiras na Câmara

Os democratas aprovaram um novo mapa distrital no legislativo no estado da Virgínia nesta sexta-feira,20, visando ajudar seu partido a ganhar mais quatro cadeiras na batalha nacional de redistritamento. É uma demonstração do poder político dos democratas estaduais, no entanto, obstáculos permanecem antes que eles possam se beneficiar de limites distritais mais favoráveis nas eleições de meio de mandato deste ano.

Um juiz em Tazewell, uma área conservadora no sudoeste da Virgínia, efetivamente bloqueou um referendo dos eleitores sobre os mapas redesenhados de acontecer em 21 de abril, concedendo uma ordem de restrição temporária, emitida na quinta.

Os democratas estão apelando dessa decisão e de outra do mesmo juiz, que decidiu no mês passado que os democratas apressaram ilegalmente o referendo planejado sobre sua emenda constitucional para permitir o redesenho. A Suprema Corte do estado aceitou o recurso do partido sobre a decisão anterior.

A ordem do juiz proíbe os oficiais de se prepararem para o referendo até 18 de março. Mas a votação antecipada estava programada para começar em 6 de março, o que significa que os democratas teriam que obter uma decisão judicial favorável dentro de duas semanas para manter esse cronograma.

Se os democratas conseguirem realizar um referendo, os eleitores escolherão se adotam temporariamente novos distritos congressionais e depois retornam ao processo padrão da Virgínia após o censo de 2030. Os democratas queriam publicar o novo mapa antes da votação de abril.

O presidente Donald Trump lançou uma batalha de redistritamento incomum no meio da década no ano passado, pressionando os oficiais republicanos no Texas a redesenhar distritos para ajudar seu partido a ganhar mais cadeiras. O objetivo era que o Partido Republicano mantivesse uma estreita maioria na Câmara diante de ventos políticos que tipicamente favorecem o partido fora do poder nas eleições de meio de mandato.

Fonte: Associated Press.