De Bill Clinton na banheira a jantar com Mick Jagger: veja quem aparece em fotos com Jeffrey Epstein

A renúncia do presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, nesta quinta-feira (26), é o capítulo mais recente do escândalo envolvendo o financista Jeffrey Epstein, que, segundo investigações montou uma rede de tráfico sexual de âmbito global.
A saída do líder do Fórum Econômico Mundial ocorre após a revelação de novos contatos e registros de viagens que ligam o executivo ao esquema de Epstein.
Em dezembro do ano passado, o governo dos Estados Unidos autorizou a divulgação em massa de arquivos da investigação original. Estes documentos — que incluem registros de voos, depoimentos de funcionários, trocas de e-mails e fotos mostram a relação de Epstein com celebridades e políticos, evidenciando a proximidade do financista com o poder e como possuía prestígio. São mais de 3 milhões de páginas, 180 mil imagens e 2 mil vídeos.
A liberação de centenas de páginas de documentos judiciais relacionados a Jeffrey Epstein trouxe novamente ao centro do debate global os nomes de figuras poderosas da política, ciência e entretenimento.
Os arquivos contêm depoimentos que mencionam nomes como Bill Clinton e Donald Trump, membros da realeza e artistas.
O caso Epstein
Jeffrey Epstein se tornou conhecido por acusações de abusos sexuais contra meninas menores de idade. Ele mantinha conexões com diversas personalidades, pessoas influentes e famosos.
- Epstein foi acusado de abusar sexualmente de meninas menores de idade entre 2002 e 2005, na Flórida;
- Em 2008, ele se declarou culpado por exploração de menores e cumpriu 13 meses de prisão após um acordo judicial;
- Em 2019, um juiz considerou esse acordo ilegal, e Epstein voltou a ser preso por abuso e por operar uma rede de exploração sexual;
- Ele morreu na prisão em agosto de 2019. As acusações foram arquivadas, mas investigações sobre outros envolvidos continuaram;
- Advogados das vítimas também prometeram buscar indenização nos tribunais.
A recente liberação de documentos decorre da ação judicial movida por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Diferente de vazamentos, trata-se de um processo de divulgação ordenado pela justiça americana para dar transparência a depoimentos e provas coletadas ao longo de anos.
A natureza dos documentos
Os arquivos consistem em milhares de páginas de depoimentos (deposições), e-mails, fotos e registros de voo.
Principais nomes
- Príncipe Andrew: os documentos reforçam detalhes sobre sua presença em propriedades de Epstein, mas não trazem, nesta leva específica, novas acusações criminais além das já conhecidas e resolvidas em acordo civil anterior.
- Bill Clinton: citado diversas vezes em depoimentos. Os documentos reiteram que ele viajou no avião de Epstein, mas não há evidências diretas nos arquivos que o vinculem a atos ilegais.
- Donald Trump: mencionado como conhecido de Epstein; os registros indicam que ele frequentava os mesmos círculos sociais, mas os depoimentos das vítimas geralmente não o posicionam em locais de abuso.
O papel de Ghislaine Maxwell
Os arquivos detalham de forma técnica o sistema de gestão que ela operava. Maxwell, ex-namorada de Epstein, não era apenas uma cúmplice passiva, mas a responsável pela logística das propriedades e pela manutenção do "silêncio" das vítimas através de intimidação e compensação financeira.
Vítimas e testemunhas
Muitos nomes permanecem sob sigilo (identificados como "Jane Doe" ou "John Doe") para proteger a privacidade de vítimas que eram menores de idade na época dos fatos.
Departamento de Justiça
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) mantém um portal de transparência ativa sobre o caso. A investigação, que sobreviveu à morte de Epstein em sua cela em 2019 e à condenação de Ghislaine Maxwell, sua ex-mulher, agora foca na responsabilidade civil e criminal de quem financiou ou facilitou o esquema.