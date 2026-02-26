De Bill Clinton na banheira a jantar com Mick Jagger: veja quem aparece em fotos com Jeffrey Epstein

A renúncia do presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, nesta quinta-feira (26), é o capítulo mais recente do escândalo envolvendo o financista Jeffrey Epstein, que, segundo investigações montou uma rede de tráfico sexual de âmbito global.

A saída do líder do Fórum Econômico Mundial ocorre após a revelação de novos contatos e registros de viagens que ligam o executivo ao esquema de Epstein.

Em dezembro do ano passado, o governo dos Estados Unidos autorizou a divulgação em massa de arquivos da investigação original. Estes documentos — que incluem registros de voos, depoimentos de funcionários, trocas de e-mails e fotos mostram a relação de Epstein com celebridades e políticos, evidenciando a proximidade do financista com o poder e como possuía prestígio. São mais de 3 milhões de páginas, 180 mil imagens e 2 mil vídeos.

A liberação de centenas de páginas de documentos judiciais relacionados a Jeffrey Epstein trouxe novamente ao centro do debate global os nomes de figuras poderosas da política, ciência e entretenimento.

Os arquivos contêm depoimentos que mencionam nomes como Bill Clinton e Donald Trump, membros da realeza e artistas.

O caso Epstein

Jeffrey Epstein se tornou conhecido por acusações de abusos sexuais contra meninas menores de idade. Ele mantinha conexões com diversas personalidades, pessoas influentes e famosos.

Epstein foi acusado de abusar sexualmente de meninas menores de idade entre 2002 e 2005, na Flórida;

Em 2008, ele se declarou culpado por exploração de menores e cumpriu 13 meses de prisão após um acordo judicial;

Em 2019, um juiz considerou esse acordo ilegal, e Epstein voltou a ser preso por abuso e por operar uma rede de exploração sexual;

Ele morreu na prisão em agosto de 2019. As acusações foram arquivadas, mas investigações sobre outros envolvidos continuaram;

Advogados das vítimas também prometeram buscar indenização nos tribunais.

A recente liberação de documentos decorre da ação judicial movida por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Diferente de vazamentos, trata-se de um processo de divulgação ordenado pela justiça americana para dar transparência a depoimentos e provas coletadas ao longo de anos.

A natureza dos documentos

Os arquivos consistem em milhares de páginas de depoimentos (deposições), e-mails, fotos e registros de voo.

Principais nomes

Príncipe Andrew : os documentos reforçam detalhes sobre sua presença em propriedades de Epstein, mas não trazem, nesta leva específica, novas acusações criminais além das já conhecidas e resolvidas em acordo civil anterior.

os documentos reforçam detalhes sobre sua presença em propriedades de Epstein, mas não trazem, nesta leva específica, novas acusações criminais além das já conhecidas e resolvidas em acordo civil anterior. Bill Clinton: citado diversas vezes em depoimentos. Os documentos reiteram que ele viajou no avião de Epstein, mas não há evidências diretas nos arquivos que o vinculem a atos ilegais.

citado diversas vezes em depoimentos. Os documentos reiteram que ele viajou no avião de Epstein, mas não há evidências diretas nos arquivos que o vinculem a atos ilegais. Donald Trump: mencionado como conhecido de Epstein; os registros indicam que ele frequentava os mesmos círculos sociais, mas os depoimentos das vítimas geralmente não o posicionam em locais de abuso.

O papel de Ghislaine Maxwell

Os arquivos detalham de forma técnica o sistema de gestão que ela operava. Maxwell, ex-namorada de Epstein, não era apenas uma cúmplice passiva, mas a responsável pela logística das propriedades e pela manutenção do "silêncio" das vítimas através de intimidação e compensação financeira.

Vítimas e testemunhas

Muitos nomes permanecem sob sigilo (identificados como "Jane Doe" ou "John Doe") para proteger a privacidade de vítimas que eram menores de idade na época dos fatos.

Departamento de Justiça