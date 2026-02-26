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De Bill Clinton na banheira a jantar com Mick Jagger: veja quem aparece em fotos com Jeffrey Epstein

Acusado de comandar rede de tráfico sexual envolvendo menores de idade, bilionário morreu na prisão em 2019. Liberação dos arquivos do caso mostra relação próxima do financista com mundo dos artistas, do universo corporativo e das instituições de poder

Zero Hora

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