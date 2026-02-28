Conselho de Segurança da ONU inicia reunião de emergência sobre ataques de EUA e Israel ao Irã

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas iniciou neste sábado, 28, uma reunião de emergência para discutir os ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irã neste sábado.
Trump conversa com líderes
Também na tarde deste sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com os líderes do Reino Unido, Kuwait e Turquia, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em publicação no X.
O comentário não fornece mais detalhes.
As ligações seguem outras conversas realizadas neste sábado com líderes mundiais dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.