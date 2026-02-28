Chefe da ONU condena 'escalada' no Oriente Médio e pede o cessar das hostilidades

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou, neste sábado (28), "a escalada militar no Oriente Médio" após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e as represálias de Teerã, horas antes de uma reunião urgente do Conselho de Segurança da organização.

"Peço o cessar imediato das hostilidades e a desescalada", disse Guterres em um comunicado.

O Conselho de Segurança se reunirá neste sábado às 16h, horário de Nova York (18h de Brasília) para abordar "a situação no Oriente Médio", anunciou a ONU.

A reunião, na qual Guterres fará uma declaração, será realizada por iniciativa de França, Bahrein, Colômbia, Rússia e China, segundo uma fonte diplomática.

"Exigiremos de Estados Unidos e Israel que ponham fim de imediato a suas ações ilegais e que estão levando a uma escalada, e que se comprometam com a via de uma solução política e diplomática", declarou a missão russa na ONU.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, pediu, por sua vez, que o Conselho de Segurança aja "de imediato" após os bombardeios ao seu país.

Em carta dirigida às Nações Unidas, Araghchi afirmou que Estados Unidos e Israel deverão "assumir plena e totalmente as consequências de suas ações ilegais" e assegurou que Teerã estava agindo em "legítima defesa" diante deste "ato de agressão".

Os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, e a resposta de Teerã com salvas de mísseis em toda a região, desataram o temor de um conflito generalizado no Oriente Médio.