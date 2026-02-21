Chefe da Nasa descarta missão lunar em março por problemas técnicos

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, descartou neste sábado (21) que o lançamento da missão Artemis 2 ocorra em março, devido a problemas técnicos com o foguete, projetado para transportar astronautas ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

Esses problemas foram identificados durante a noite pela equipe da Nasa e consistem em uma falha no fluxo de hélio em um dos estágios do foguete, explicou.

"Seja qual for o defeito", isso obrigará a agência espacial americana a devolver o foguete ao edifício de montagem, o que "descarta a janela de lançamento" prevista para março, informou Isaacman no X.

No dia anterior, a Nasa havia anunciado que mirava um lançamento para 6 de março, após um ensaio geral bem-sucedido.

No entanto, a direção da agência havia indicado que os engenheiros precisariam de vários dias para analisar os dados desse teste e que ainda seriam necessárias mais manobras e verificações técnicas.

Os astronautas da missão Artemis 2 - três americanos e um canadense - que entraram em quarentena na sexta-feira, preparando-se para um possível voo no início de março, poderão ser liberados.

Essa missão, que decolará de Cabo Canaveral, na Flórida, e durará aproximadamente dez dias, será o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos.

A Nasa tinha cinco possíveis janelas de lançamento em março e também havia anunciado outras seis possíveis datas em abril.