Chanceler iraniano afirma que há 'boas chances' de encontrar solução com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo (22) que há "boas chances" de resolver as divergências entre seu país e os Estados Unidos sobre o programa nuclear por meios diplomáticos.

"Acredito que ainda há boas chances de se chegar a uma solução diplomática baseada em uma situação vantajosa para ambos os lados", disse Araghchi à rede americana CBS, acrescentando que os negociadores trabalham "nos elementos de um acordo e em um rascunho do texto".

Em relação ao enriquecimento de urânio, ao qual os Estados Unidos se opõem, Araghchi afirmou: "Como um país soberano, temos todo o direito de decidir por nós mesmos e por nossa conta".