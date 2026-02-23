Brasil e Coreia do Sul firmam acordos em comércio e minerais estratégicos

O Brasil e a Coreia do Sul oficializaram nesta segunda-feira (23) a assinatura de dez acordos voltados à cooperação comercial e ao desenvolvimento de minerais estratégicos. O anúncio foi feito pelo presidente sul-coreano Lee Jae-myung durante agenda bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
As duas nações também estabeleceram um plano de ação com duração de quatro anos para fortalecer a parceria em áreas políticas, econômicas e de intercâmbio entre instituições e setor privado. O presidente sul-coreano destacou ainda o avanço das relações culturais e afirmou que o número de turistas brasileiros em território sul-coreano aumentou cerca de 25% nos últimos anos.
Segundo o g1, além dos compromissos nas áreas comerciais e de minerais críticos, os governos também fecharam entendimentos que envolvem saúde, empreendedorismo, agricultura, ciência, tecnologia e cooperação no combate ao crime organizado internacional.
Lula afirmou que a relação bilateral pode ser ampliada especialmente em setores de tecnologia avançada, citando possibilidades de cooperação em semicondutores e inteligência artificial. Ele também mencionou oportunidades em segmentos como indústria da beleza e produção audiovisual.
Durante o encontro, o presidente brasileiro tratou ainda da possibilidade de ampliar o comércio de carnes. Lula destacou que a finalização dos procedimentos sanitários para exportação de carne bovina brasileira poderia favorecer o mercado consumidor sul-coreano. O líder brasileiro também manifestou interesse em retomar as negociações comerciais entre a Coreia do Sul e o Mercosul.
Esta é a terceira vez que Lula visita o país asiático, após viagens realizadas em 2005 e 2010. Desta vez, a agenda ocorre no formato de visita de Estado, o que indica maior relevância diplomática e econômica para ambos os lados.
A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, acompanhou parte da viagem presidencial, tendo seguido antecipadamente para compromissos próprios com a primeira-dama sul-coreana. No último ano, Lula e Lee Jae-myung já haviam se encontrado duas vezes, em reuniões realizadas no Canadá durante a cúpula do G7 e na África do Sul durante o G20.
A visita ocorre em um momento considerado positivo nas relações bilaterais, que existem desde 1959. Os dois governos pretendem formalizar o chamado Plano de Ação 2026–2029, documento que deve ampliar o nível estratégico da cooperação e orientar iniciativas conjuntas nos próximos anos.
A aproximação com países asiáticos faz parte da estratégia brasileira de diversificar parceiros comerciais, ampliar exportações e atrair investimentos estrangeiros, reduzindo a dependência de mercados tradicionais.
Comércio e investimentos
A Coreia do Sul é hoje um parceiro relevante para a economia brasileira. Desde 2024, empresas sul-coreanas anunciaram cerca de US$ 8,8 bilhões em investimentos no Brasil, sendo a maior parte destinada à indústria de transformação.
O intercâmbio comercial entre os dois países chegou a aproximadamente US$ 10,8 bilhões no ano passado, com saldo positivo de cerca de US$ 174 milhões para o Brasil. Entre os parceiros asiáticos, a Coreia do Sul ocupa a quarta posição no comércio com o país, aparecendo em 13º lugar no ranking global.
Cultura e indústria da beleza
Nos últimos anos, a influência cultural sul-coreana cresceu de forma significativa no Brasil, impulsionada pela popularidade do K-pop, de séries e de produções cinematográficas. Esse movimento contribuiu para aumentar o interesse por aspectos da cultura coreana, como gastronomia, moda e hábitos de consumo.
Outro reflexo dessa aproximação é o crescimento do interesse pelos produtos de cuidados com a pele inspirados na chamada K-beauty. Rotinas e cosméticos coreanos ganharam espaço nas redes sociais e no varejo brasileiro, incentivando empresas nacionais a acompanhar mais de perto as inovações tecnológicas do setor.