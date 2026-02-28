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Avião militar cai na Bolívia e deixa ao menos 20 mortos

A aeronave da Força Aérea do país atingiu áreas próximas à pista e colidiu com veículos que trafegavam por uma avenida próxima ao terminal

Zero Hora

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