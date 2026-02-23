Ataques russos deixam três mortos na Ucrânia

Três pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia, duas na região de Odessa (sul) e outra em Zaporizhzhia (centro), anunciaram nesta segunda-feira (23) as autoridades locais, na véspera do aniversário de quatro anos do início da guerra.

Duas pessoas morreram quando drones russos atingiram uma infraestrutura industrial, energética e civil na região de Odessa, informou o governador regional Oleg Kiper no Telegram.

Três pessoas ficaram feridas, uma em Kherson (leste) e outra em Dnipropetrovsk (leste), acrescentou.

Em Zaporízhzhia, "os russos atacaram a cidade com drones. Uma infraestrutura industrial foi atingida e um homem de 33 anos morreu", afirmou o comandante da administração militar regional, Ivan Fedorov. Ele acrescentou que outro homem de 45 anos ficou ferido.

Na noite anterior, 50 mísseis e centenas de drones foram lançados na direção da capital, Kiev. Uma pessoa morreu.

O conflito bélico iniciado por Moscou em 24 de fevereiro de 2022 completará quatro anos na terça-feira.

As forças russas executam ataques diários contra o território da Ucrânia.

Segundo um relatório da missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, publicado no início de janeiro, quase 15.000 civis ucranianos morreram e outros 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa.

O ano de 2025 foi o mais sangrento depois de 2022, com mais de 2.500 civis mortos, segundo o documento.