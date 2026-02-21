Ataques de Israel causam 12 mortes no Líbano

O Líbano afirmou que ataques de Israel no leste e no sul do país causaram 12 mortes nesta sexta-feira (20), enquanto o Exército israelense declarou que seus alvos eram o grupo islamista Hezbollah e seu aliado palestino Hamas.

Em um comunicado emitido do Vale de Bekaa, no leste do Líbano, o Hezbollah afirmou que um "comandante" do grupo xiita apoiado pelo Irã tinha morrido nos ataques.

Israel mantem ataques regulares contra o Líbano apesar do cessar-fogo estabelecido em novembro de 2024, que pretendia pôr fim a mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah, geralmente dizendo que está atacando o grupo, mas ocasionalmente também militantes do Hamas.

"Ataques do inimigo israelense" contra várias localidades do Vale de Bekaa "mataram 10 pessoas e feriram outras 24", informou o Ministério da Saúde do Líbano, que acrescentou que havia três crianças entre os feridos.

A agência estatal de notícias NNA havia reportado anteriormente seis mortos e 25 feridos após "fortes ataques" atingirem a região do Vale do Bekaa. Por sua vez, o Exército israelense afirmou em comunicado que havia atingido um "centro de comando" do Hezbollah.

Os bombardeios ocorreram horas depois de um ataque israelense contra o campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, no sul do Líbano, que causaram duas mortes, segundo o Ministério da Saúde libanês. O Exército israelense afirmou que essa ação tinha como alvo o Hamas.

A NNA disse que o ataque no campo de Ain el Helweh, que fica próximo da cidade de Sídon, foi realizado por "um drone israelense".

Um correspondente da AFP viu fumaça subindo de um prédio no campo densamente povoado enquanto ambulâncias se dirigiam ao local.