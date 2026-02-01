Ataque russo atinge maternidade no sul da Ucrânia e deixa seis feridos

Um ataque russo atingiu uma maternidade na cidade ucraniana de Zaporizhzhia (sul) na manhã de domingo e deixou pelo menos seis pessoas feridas, informou o governador da região.

Segundo o governador Ivan Fedorov, duas pessoas feridas são mulheres que passavam por exames médicos no momento do ataque.

Fedorov divulgou imagens na plataforma Telegram que mostram consultórios médicos destruídos, com janelas quebradas, móveis em pedaços e muitos destroços no chão.

Algumas horas antes, em Dnipro (centro), um homem e uma mulher morreram em um ataque com drones russos, anunciou a administração regional.

Em Kherson (sul), alvo frequente do Exército russo, um bombardeio também atingiu o centro da cidade na manhã de domingo, informou o governo local. Uma mulher de 59 anos sofreu a amputação de parte de uma perna e ferimentos na cabeça.

A pausa nos bombardeios russos sobre a capital, Kiev, aceita pelo presidente russo Vladimir Putin a pedido de seu homólogo americano Donald Trump, termina neste domingo.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmou nas redes sociais que a Rússia lançou mais de 6.000 drones, quase 5.500 bombas aéreas e 158 mísseis contra a Ucrânia durante o mês de janeiro.