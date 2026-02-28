Ataque dos EUA e de Israel teria matado ministro da Defesa do Irã e o líder da Guarda Revolucionária, diz agência

Mísseis atingiram a cidade de Teerã. IRIB / AFP / Divulgação

O ataque coordenado realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã atingiu várias cidades do país, sobretudo a capital Teerã. Um dos bombardeios foi direcionado ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Imagens mostram fumaça preta subindo do complexo do aiatolá, conhecido como Beyt-e Rahabari. Entretanto, não está claro se Khamenei estava no local no momento dos ataques.

Por outro lado, Israel acredita que seus ataques mataram vários líderes iranianos. O ministro da Defesa do Irã, Amir Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour, teriam sido mortos em ataques israelenses, segundo afirmaram à Reuters duas fontes a par das operações militares de Israel e uma fonte regional.

Aiatolá Ali Khamenei: era um alvo direto para eliminação, fontes militares afirmam que "altas autoridades foram alvejadas" em complexos governamentais.

era um alvo direto para eliminação, fontes militares afirmam que "altas autoridades foram alvejadas" em complexos governamentais. Masoud Pezeshkian: rumores sobre o paradeiro do presidente iraniano inundaram as redes sociais, mas a mídia estatal de Teerã apressou-se em informar que Pezeshkian está "com plena saúde", embora sem exibir imagens recentes do líder.

rumores sobre o paradeiro do presidente iraniano inundaram as redes sociais, mas a mídia estatal de Teerã apressou-se em informar que Pezeshkian está "com plena saúde", embora sem exibir imagens recentes do líder. Abbas Araghchi: o Ministro das Relações Exteriores emergiu como a voz pública do regime em meio ao caos. No X (antigo Twitter), Araghchi classificou a agressão como "ilegal e ilegítima", acusando Donald Trump de priorizar uma agenda "Israel Primeiro".

A resposta de Teerã

O chanceler Abbas Araghchi rebateu as justificativas americanas resgatando uma publicação de Donald Trump de 2012. Na época, Trump sugeriu que Barack Obama atacaria o Irã apenas para subir nas pesquisas. Para Araghchi, a história se repete: uma agressão "não provocada" para fins políticos internos.

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Em solo, a resposta foi imediata. As forças armadas iranianas confirmaram o lançamento de mísseis balísticos e drones contra o território israelense e bases dos EUA no Kuwait, Bahrein e Catar.