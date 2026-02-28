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Ataque dos EUA e de Israel teria matado ministro da Defesa do Irã e o líder da Guarda Revolucionária, diz agência

Um dos bombardeios foi direcionado ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Governo iraniano respondeu com disparos contra bases militares norte-americanas na região

Zero Hora

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