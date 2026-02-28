Ataque dos EUA e de Israel teria matado ministro da Defesa do Irã e o líder da Guarda Revolucionária, diz agência

O ataque coordenado realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã atingiu várias cidades do país, sobretudo a capital Teerã. Um dos bombardeios foi direcionado ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Imagens mostram fumaça preta subindo do complexo do aiatolá, conhecido como Beyt-e Rahabari. Entretanto, não está claro se Khamenei estava no local no momento dos ataques.
Por outro lado, Israel acredita que seus ataques mataram vários líderes iranianos. O ministro da Defesa do Irã, Amir Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour, teriam sido mortos em ataques israelenses, segundo afirmaram à Reuters duas fontes a par das operações militares de Israel e uma fonte regional.
- Aiatolá Ali Khamenei: era um alvo direto para eliminação, fontes militares afirmam que "altas autoridades foram alvejadas" em complexos governamentais.
- Masoud Pezeshkian: rumores sobre o paradeiro do presidente iraniano inundaram as redes sociais, mas a mídia estatal de Teerã apressou-se em informar que Pezeshkian está "com plena saúde", embora sem exibir imagens recentes do líder.
- Abbas Araghchi: o Ministro das Relações Exteriores emergiu como a voz pública do regime em meio ao caos. No X (antigo Twitter), Araghchi classificou a agressão como "ilegal e ilegítima", acusando Donald Trump de priorizar uma agenda "Israel Primeiro".
A resposta de Teerã
O chanceler Abbas Araghchi rebateu as justificativas americanas resgatando uma publicação de Donald Trump de 2012. Na época, Trump sugeriu que Barack Obama atacaria o Irã apenas para subir nas pesquisas. Para Araghchi, a história se repete: uma agressão "não provocada" para fins políticos internos.
Em solo, a resposta foi imediata. As forças armadas iranianas confirmaram o lançamento de mísseis balísticos e drones contra o território israelense e bases dos EUA no Kuwait, Bahrein e Catar.
"Estamos totalmente preparados para repelir qualquer agressão", declarou o comando militar iraniano via agência IRNA.