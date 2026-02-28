Ataque de EUA e Israel ao Irã deixou 201 mortos e 747 feridos, diz mídia iraniana

O ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã neste sábado (28) deixou 201 pessoas mortas e 747 feridas, informou a agência de notícias iraniana Mehr, com base em informações da rede humanitária Crescente Vermelho.
Entre os mortos, estão 85 pessoas que estavam em uma escola para meninas bombardeada no sul do Irã.
Do total de 31 províncias da república islâmica, 24 foram atingidas pelos ataques. Explosões foram registradas, dentre outras cidades, na capital Teerã.
O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país, e o presidente Masoud Pezeshkian foram alvos da ofensiva. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, em um pronunciamento televisionado, que há "fortes indícios" de que Khamenei morreu.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, no entanto, disse à ABC News, que o presidente Masoud Pezeshkian e o líder supremo do Irã estão "sãos e salvos".
A operação conjunta entre EUA e Israel contra o Irã envolveu lançamento de 30 bombas sobre o complexo de Ali Khamenei, afirmou a emissora Canal 12 de Israel.
O ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour, morreram no ataque coordenado entre EUA e Israel. As forças israelenses também disseram ter Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irã, além de outras quatro autoridades iranianas.
Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou 14 bases norte-americanas no Oriente Médio, segundo a Guarda Revolucionária, tropa de elite do regime iraniano. O Exército dos EUA informou que nenhum militar norte-americano ficou ferido na ação.
Quatro pessoas morreram na Síria após míssil iraniano atingir um prédio, publicou a agência Reuters.
O Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, foi fechado por motivos de segurança, informou a agência estatal iraniana Tasnim. Diante da instabilidade na região, companhias aéreas suspenderam voos para o Oriente Médio.
Essa é a segunda vez em menos de um ano que os EUA atacam o Irã. Em junho de 2025, uma operação americana bombardeou estruturas nucleares iranianas. A ação também ocorreu em apoio a Israel.