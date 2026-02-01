Ao menos 12 pessoas morrem em ataque de drones russos contra ônibus na Ucrânia

Um ataque com drones russos contra um ônibus na região ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-leste) matou neste domingo pelo menos 12 pessoas e feriu sete, informaram as equipes de emergência e autoridades locais.

"O drone inimigo atingiu proximidades perto de um ônibus (...) no distrito de Pavlograd. Segundo dados preliminares, 12 pessoas morreram e sete ficaram feridas", afirmou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganzha, no Telegram.

Os socorristas confirmaram e publicaram, na mesma rede social, uma foto em que é possível ver um ônibus danificado diante de corpos desfocados. Os feridos foram hospitalizados, disseram.

O ataque ocorreu na cidade de Ternivka, situada perto de Pavlograd, a cerca de 70 km da frente de batalha, informou a polícia nacional.

O grupo DTEK confirmou que funcionários de uma de suas minas foram alvo do ataque após o dia de trabalho.

Quinze trabalhadores morreram e sete ficaram feridos, acrescentou a empresa. As autoridades ucranianas não confirmaram o número.