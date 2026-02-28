Quem era Ali Khamenei, líder supremo do Irã morto após ataque conjunto de EUA e Israel

Khamenei sucedeu o fundador da república islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini. KHAMENEI.IR / AFP

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, morto neste sábado (28), foi um estrategista habilidoso que nunca hesitou em recorrer à repressão e que superou muitas crises à frente do sistema teocrático da república islâmica.

A morte, ocorrida durante ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, foi confirmada já à noite pela agência de notícias iraniana Fars. O presidente dos EUA, Donald Trump, havia divulgado mais cedo a morte do aiatolá, mas as autoridades iranianas negavam a informação.

Khamenei tinha 86 anos e governava o Irã desde 1989, sucedendo o fundador da república islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.

Ao longo de décadas, reprimiu brutalmente uma série de protestos, como a mobilização estudantil de 1999, as manifestações em massa desencadeadas em 2009 por eleições presidenciais controversas e uma onda de contestação em 2019.

Sempre com turbante preto e uma espessa barba branca, Khamenei também sufocou duramente o movimento "Mulher, Vida, Liberdade" de 2022-2023, desencadeado pela morte de Mahsa Amini, detida por supostamente infringir o rígido código de vestimenta imposto às mulheres.

O líder supremo teve que se esconder durante a guerra de 12 dias em junho de 2025 provocada por um ataque sem precedentes de Israel, seu inimigo ferrenho, que evidenciou a profunda penetração dos serviços de inteligência israelenses nas estruturas iranianas.

Mas ele sobreviveu à guerra e, diante da nova onda de protestos que sacudiu o país no início deste ano e cuja repressão resultou em milhares de mortos, segundo várias ONGs, apareceu desafiador como nunca.

Longe do público

Em um contexto de ameaça constante de ataques israelenses ou americanos, o líder supremo, conhecido por levar uma vida simples e sem luxos, esteve ultimamente sob alta proteção.

Suas aparições públicas, relativamente pouco frequentes, nunca eram anunciadas com antecedência nem transmitidas ao vivo.

Nunca saiu do país desde que assumiu o poder, assim como o aiatolá Khomeini, que retornou ao Irã vindo da França durante a revolução islâmica de 1979. Sua última viagem conhecida ao Exterior remonta a 1989, quando era presidente, para uma visita oficial à Coreia do Norte.

Durante muito tempo se especulou sobre sua saúde, dada sua idade. Tinha o braço direito paralisado desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1981, que as autoridades sempre atribuíram a um grupo agora ilegalizado de antigos aliados da revolução.

Ativismo

Khamenei, filho de um imã, nasceu em uma família pobre. Seu ativismo político contra o xá Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, fez com que passasse grande parte das décadas de 1960 e 1970 na prisão.

Sua lealdade ao aiatolá Khomeini foi recompensada em 1980, quando lhe foi confiada a importante tarefa de dirigir as orações de sexta-feira em Teerã. Eleito presidente um ano depois, após o assassinato de Mohammad Ali Rajai, inicialmente não era considerado o sucessor natural de seu mentor.

No entanto, pouco antes de sua morte, este último destituiu o favorito, o aiatolá Hossein Montazeri, que havia denunciado as execuções em massa de membros do grupo Mujahedin do Povo e outros dissidentes.

Os Mujahedin do Povo foram aliados da Revolução, mas atualmente estão proibidos no país. A essa organização é atribuído o assassinato de Rajai.

Após a morte de Khomeini, Khamenei inicialmente rejeitou, em um episódio que se tornou famoso, sua designação como líder pela Assembleia dos Peritos – o mais alto órgão clerical da República Islâmica – antes que os religiosos se levantassem para ratificar sua nomeação.

Desde então, seu controle sobre o poder nunca diminuiu e, pelo contrário, reforçou a ideologia radical do sistema, incluindo o confronto com o "Grande Satã" americano e a recusa em reconhecer a existência de Israel.

Khamenei trabalhou com seis presidentes eleitos, um cargo muito menos poderoso que o de líder supremo. Embora em alguns casos lhes tenha sido permitido tentar realizar reformas cautelosas e uma aproximação com o Ocidente, no final Khamenei sempre se colocou ao lado dos partidários da linha dura.