Trump diz que Ali Khamenei, líder supremo do Irã, está morto

Trump fez postagem nas redes sociais para anunciar morte. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, está morto, em publicação na rede social Truth Social no início da noite deste sábado (28). As forças americanas e israelenses atacaram o país persa no início do dia, em operação que deixou 201 mortos e 747 feridos.

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aquelas pessoas de muitos países ao redor do mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e sua gangue de capangas sanguinários", escreveu Trump.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia afirmado antes que havia "muitos indícios" de que Khamenei tinha morrido em um ataque ao seu complexo residencial.

Também mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, havia dito à ABC News, que o presidente Masoud Pezeshkian e o líder supremo do Irã estão "sãos e salvos".

Duas emissoras de televisão israelenses informaram neste sábado que o presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, viram uma "foto do corpo" de Khamenei.

Em pronunciamento durante reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, neste sábado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que não está em posição de confirmar os relatos sobre a morte do líder supremo do Irã.

A operação conjunta entre EUA e Israel contra o Irã envolveu lançamento de 30 bombas sobre as instalações usadas por Khamenei, afirmou a emissora Canal 12 de Israel.

Ao anunciar a morte do aiatolá, Trump disse esperar que a Guarda Revolucionária e a polícia se juntem aos "patriotas iranianos", e que eles possam trabalhar juntos para restaurar o país. Ele afirmou que esse processo deve começar em breve, após o Irã ter sido "obliterado."

"Os bombardeios pesados e de precisão, no entanto, continuarão, sem interrupção, ao longo da semana ou pelo tempo que for necessário para atingir o nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, NA VERDADE, NO MUNDO!", escreveu o norte-americano.

A estrutura do regime

Aiatolá Ali Khamenei é o comandante-em-chefe das forças armadas iranianas. KHAMENEI.IR / AFP

Com a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o xá Mohammad Reza Pahlevi (um aliado dos Estados Unidos), o Irã se tornou uma República Islâmica, que combina instituições republicanas e poder clerical.

O líder supremo é o aiatolá Ali Khamenei, comandante-em-chefe das forças armadas e com autoridade sobre o Poder Judiciário e a TV estatal. Também tem a última palavra sobre todas as decisões estratégicas.

O presidente é eleito por sufrágio universal a cada quatro anos e chefia o Poder Executivo. Masoud Pezeshkian ocupa este cargo desde 2024. Os candidatos à Presidência devem ser aprovados pelo Conselho dos Guardiões, um poderoso órgão não eleito, composto por religiosos e juristas. O Conselho examina e pode vetar as leis aprovadas pelo Parlamento.