25 soldados da Guarda Nacional Mexicana morrem em ataques realizados após morte de El Mencho

O secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, disse nesta segunda-feira, 23, que 25 membros da Guarda Nacional morreram em seis ataques distintos em Jalisco, após o assassinato do líder do Cartel Jalisco Nova Geração, Nemesio Oseguera Cervantes.

Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", era o chefe de uma das redes criminosas de crescimento mais rápido no México, notória pelo tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos e por orquestrar ataques ousados contra funcionários do governo que a desafiavam.

Ele foi morto no domingo, 22, durante um tiroteio em seu Estado natal, Jalisco, enquanto o exército mexicano tentava capturá-lo. Membros do cartel responderam com violência em todo o país, bloqueando estradas e incendiando veículos.

Também foram mortos um guarda prisional, um agente do Ministério Público estadual e uma mulher que García Harfuch não identificou. Ele também afirmou que cerca de 30 suspeitos de crimes foram mortos em Jalisco e outros quatro em Michoacán.

Diversos Estados mexicanos cancelaram as aulas nesta segunda-feira, com governos locais e estrangeiros alertando seus cidadãos para que permanecessem em casa após a eclosão de violência generalizada.

A presidente Claudia Sheinbaum pediu calma nesta segunda-feira, e as autoridades informaram que todas as mais de 250 barricadas de cartéis em 20 Estados foram removidas. Esperava-se que a presidente abordasse a situação em sua coletiva de imprensa diária na manhã desta segunda-feira.

A Casa Branca confirmou que os EUA forneceram apoio de inteligência à operação para capturar o líder do cartel e elogiou o exército mexicano por deter um homem que era um dos criminosos mais procurados em ambos os países.

O México esperava que a morte dos maiores traficantes de fentanil do mundo aliviasse a pressão do governo Trump para que intensificasse as ações contra os cartéis, mas muitos permaneceram apreensivos e tensos, aguardando a reação do poderoso cartel.

Muitos temem mais violência

A Embaixada dos EUA informou que seus funcionários em oito cidades e no Estado de Michoacán permaneceriam em isolamento e trabalhariam remotamente na segunda-feira, e alertou os cidadãos americanos em diversas partes do México para que fizessem o mesmo.

Os carros começaram a circular em Guadalajara antes do amanhecer de segunda-feira, com o início da semana de trabalho, uma mudança notável em relação ao domingo, quando a capital do Estado de Jalisco e a segunda maior cidade do México estava quase completamente paralisada, enquanto moradores amedrontados permaneciam em casa.

Mais de mil pessoas ficaram presas no zoológico de Guadalajara durante a noite, dormindo em ônibus. Na manhã de segunda-feira, mães enroladas em cobertores carregavam seus filhos pequenos para fora dos ônibus para uma pausa muito necessária para ir ao banheiro, enquanto viaturas da polícia guardavam a área.

Luis Soto Rendón, diretor do zoológico, disse que muitos ficaram presos lá desde as 9h da manhã do dia anterior, quando a violência eclodiu em Jalisco e nos Estados vizinhos. As famílias ficaram isoladas, tentando distrair seus filhos, pois concluíram que não podiam voltar para casa em estados próximos, como Zacatecas e Michoacán.

"Decidimos permitir que as pessoas permanecessem dentro do zoológico para sua segurança", disse Soto. "Há crianças pequenas e idosos."

Irma Hernández, uma guarda de segurança de hotel de 43 anos em Guadalajara, chegou ao trabalho cedo na manhã desta segunda-feira. Normalmente usa transporte público para ir ao trabalho, mas os ônibus não estavam circulando e ela não tinha como atravessar a cidade. Seus chefes providenciaram um carro particular para buscá-la. Sua família, segundo ela, ficou em casa, com muito medo de sair.

"Estou preocupada porque não sei como voltar para casa se algo acontecer", disse ela.

Os passageiros que chegaram ao aeroporto internacional da cidade na noite de domingo foram informados de que ele estava operando com pessoal reduzido devido ao surto de violência.

As autoridades de Jalisco, Michoacán e Guanajuato relataram pelo menos outras 14 mortes no domingo, incluindo sete membros da Guarda Nacional.

Vídeos que circularam nas redes sociais no domingo mostraram turistas em Puerto Vallarta caminhando na praia com fumaça subindo ao longe.

Ponto de inflexão

David Mora, analista do International Crisis Group para o México, afirmou que a captura e a explosão de violência marcam um ponto de inflexão na estratégia de Sheinbaum para reprimir os cartéis e aliviar a pressão dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu que o México faça mais para combater o contrabando da droga fentanil, frequentemente letal, ameaçando impor mais tarifas ou tomar medidas militares unilaterais caso o país não apresente resultados.

Houve indícios iniciais de que os esforços do México foram bem recebidos pelos Estados Unidos.

O embaixador dos EUA, Ron Johnson, reconheceu o sucesso das forças armadas mexicanas e seu sacrifício em uma declaração no final de domingo. Ele acrescentou que "sob a liderança do presidente Trump e do presidente Sheinbaum, a cooperação bilateral atingiu níveis sem precedentes".

Mas isso também pode abrir caminho para mais violência, à medida que grupos criminosos rivais se aproveitam do golpe sofrido pelo CJNG, disse Mora.

"Este pode ser um momento em que esses outros grupos percebam que o cartel está enfraquecido e queiram aproveitar a oportunidade para expandir seu controle e assumir o comando do Cartel Jalisco nesses estados", disse ele.

"Desde que o presidente Sheinbaum assumiu o poder, o exército tem se mostrado muito mais confrontador e combativo contra grupos criminosos no México", disse Mora. "Isso sinaliza aos EUA que, se continuarmos cooperando e compartilhando informações, o México é capaz. Não precisamos de tropas americanas em solo mexicano."

'El Mencho' foi alvo importante

Oseguera Cervantes, que foi ferido na operação de captura realizada no domingo em Tapalpa, Jalisco, a cerca de duas horas de carro a sudoeste de Guadalajara, morreu durante o transporte para a Cidade do México, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

Durante a operação, as tropas foram alvejadas e quatro pessoas foram mortas no local. Outras três pessoas, incluindo Oseguera Cervantes , ficaram feridas e morreram posteriormente, segundo o comunicado.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse via X que o governo dos EUA forneceu apoio de inteligência para a operação. "'El Mencho' era um alvo prioritário para os governos mexicano e americano, sendo um dos principais traficantes de fentanil em nosso país", escreveu ela. Ela elogiou as Forças Armadas do México pelo trabalho realizado.

Em fevereiro de 2025, o governo Trump designou o cartel como uma organização terrorista estrangeira.

Sheinbaum criticou a estratégia de governos anteriores de eliminar os chefões dos cartéis, o que apenas desencadeou explosões de violência com a fragmentação dos mesmos.

Embora continue popular no México, a segurança é uma preocupação constante e, desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo há um ano, ela tem sofrido enorme pressão para apresentar resultados no combate ao narcotráfico.