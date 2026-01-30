Zona do euro registra crescimento de 1,5% em 2025

A economia da zona do euro cresceu 1,5% em 2025, acima do esperado, o que deu continuidade à recuperação após os resultados de 0,4% em 2023 e 0,9% em 2024, informou a agência Eurostat em sua primeira estimativa, divulgada nesta sexta-feira (30).

O número mostra uma atividade mais intensa que o previsto, superando o crescimento de 1,4% estimado pelos economistas consultados pela Bloomberg e o 1,3% projetado pela Comissão Europeia.

Nos últimos três meses de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) dos países da zona do euro aumentou 0,3% na comparação com o trimestre anterior, segundo a agência europeia de estatísticas. Em termos anuais, o crescimento foi de 1,3%.

O dado engloba 20 países membros da zona do euro, o bloco da moeda única ao qual a Bulgária se uniu em 1º de janeiro.

No conjunto da União Europeia (UE), integrada por 27 países, a economia cresceu 1,6% em 2025, com uma progressão sólida no quarto trimestre: +0,4% na comparação com o trimestre anterior e +1,4% em termos anuais.