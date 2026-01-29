Venezuela aprova reforma petrolífera flexibilizando controle estatal

A Assembleia Nacional aprovou os artigos do texto, que agora segue para a sanção da presidente interina, Delcy Rodríguez. FEDERICO PARRA / AFP

O Parlamento da Venezuela aprovou nesta quinta-feira (29) a reforma da lei petrolífera que abre completamente a indústria a empresas privadas, enquanto os Estados Unidos buscam voltar a operar no país após a prisão de Nicolás Maduro em uma operação militar.

A Assembleia Nacional aprovou os artigos do texto, que agora segue para a presidente interina, Delcy Rodríguez, para sanção.

— Fica sancionada para a história, para o futuro, para nossas filhas e nossos filhos, a Lei Orgânica de reforma da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos —comemorou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina.

— Só coisas boas virão depois do sofrimento — acrescentou.

A reforma foi proposta pela presidente Rodríguez, que assumiu o poder interinamente após a captura de Maduro em 3 de janeiro, em uma operação dos Estados Unidos que incluiu bombardeios a Caracas e a outras regiões vizinhas.

A nova cede o controle estatal da exploração e reduz os impostos.