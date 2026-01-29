UE impõe novas sanções contra a Rússia e mira apresentadores de TV

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira, 29, uma nova leva de sanções contra a Rússia, desta vez avançando sobre apresentadores de TV e influenciadores. Segundo o bloco, as seis pessoas sancionadas propagam notícias enganosas sobre a UE e a favor do regime de Vladimir Putin.

O Conselho Europeu, braço político da UE, incluiu na lista de sancionados os apresentadores de televisão Dmitry Guberniev, Ekaterina Andreeva e Maria Sittel, além de Pavel Zarubin. Segundo o órgão, eles têm apoiado canais de TV de propaganda russa ou "organizado comícios e shows de propaganda, onde disseminam desinformação sobre a guerra na Ucrânia e elogiam o regime de Putin".

Além deles, também foram alvo das sanções o ator Roman Chumakov e o bailarino ucraniano-russo Sergey Polunin, segundo o comunicado do Conselho Europeu.

De acordo com a União Europeia, as sanções agora se aplicam a um total de 65 indivíduos e 17 entidades. Com isso, eles ficam sujeitos a congelamento de ativos e as pessoas físicas também enfrentam uma proibição de viagem que as impede de entrar ou transitar pelos países do bloco.