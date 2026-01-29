Ucrânia se prepara para intensa onda de frio enquanto bombardeios russos afetam rede elétrica

As temperaturas na Ucrânia podem cair para 30 graus abaixo de zero nos próximos dias, alertou a agência meteorológica nesta quinta-feira (29), enquanto o país enfrenta cortes generalizados de energia elétrica aquecimento devido aos ataques aéreos russos.

O Centro Hidrometeorológico da Ucrânia indicou que, de domingo (1) a terça-feira (3), está previsto um clima muito frio, com temperaturas noturnas entre -20 e -27°C, e, em algumas áreas, até -30°C.

Isto ocorre em um contexto difícil no qual a rede elétrica ucraniana foi gravemente afetada nos últimos meses por uma série de ataques aéreos russos que danificaram centrais elétricas, transformadores e o setor de gás.

Estes ataques já provocaram cortes generalizados de eletricidade e aquecimento, especialmente na capital Kiev, onde, em alguns momentos, até metade da cidade foi afetada, e nas principais cidades de Kharkiv (nordeste), Odessa (sul) e Dnipro (centro).

As autoridades afirmam que iniciaram trabalhos de emergência para restabelecer a rede elétrica e disponibilizaram áreas designadas onde os moradores podem encontrar aquecimento e ter acesso à eletricidade.

O município de Kiev informou, nesta quinta-feira, que 613 edifícios da capital continuam sem aquecimento.