Ucrânia prevê reuniões 'na próxima semana' para impulsionar negociação com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste sábado (31) que conta com reuniões diplomáticas "na próxima semana" para fazer avançar as negociações com Moscou, o que parecia descartar o encontro previsto em Abu Dhabi no domingo entre as delegações russa e ucraniana.

"Contamos com as reuniões da próxima semana e estamos nos preparando para isso", declarou Zelensky durante seu discurso diário.

"Estamos em contato permanente com a parte americana e esperamos que ela nos dê detalhes sobre as próximas reuniões. A Ucrânia está disposta a trabalhar em todos os formatos de negociação. É importante que essas reuniões aconteçam e que resultem em desfechos concretos", acrescentou.

Nos dias 23 e 24 de janeiro, foi realizado um primeiro ciclo de negociações em Abu Dhabi, com a presença de representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos.

Essas foram as primeiras negociações diretas conhecidas entre Kiev, Moscou e Washington sobre o plano americano para pôr fim à guerra, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia no fim de fevereiro de 2022.

Nos dias seguintes, as partes haviam concordado em dar continuidade a essas discussões em 1º de fevereiro.

Mas, na quinta-feira, Zelensky indicou que "a data e o local" dessa reunião poderiam mudar, em razão das tensões entre o Irã e os Estados Unidos.

Em paralelo, o enviado do Kremlin para questões econômicas, Kirill Dmitriev, reuniu-se neste sábado, na Flórida, com o enviado especial americano Steve Witkoff, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner.

O encontro, organizado no âmbito da mediação dos Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra, foi "construtivo", segundo ambas as partes. Nenhum detalhe foi divulgado sobre os temas tratados.