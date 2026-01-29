Turismo para os EUA está ameaçado pelo endurecimento das condições de entrada no país, diz estudo

O governo de Trump pretende começar a exigir que turistas revelem seus históricos em redes sociais antes de permitir a entrada no país. Taiga / stock.adobe.com

O endurecimento, por parte dos Estados Unidos, do procedimento destinado a turistas isentos de visto, pode reduzir o número de visitantes ao país e gerar uma perda de cerca de US$ 15,7 bilhões (R$ 81,4 bilhões), segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (28).

O governo de Donald Trump pretende começar a exigir que turistas estrangeiros isentos de visto revelem seus históricos em redes sociais dos últimos cinco anos antes de entrar no país, anunciou em dezembro.

A proposta, entre outras detalhadas em um aviso publicado no Registro Federal, se aplicaria a visitantes dos 42 países, entre eles Chile (único latino-americano da lista), França, Reino Unido e Japão, por exemplo.

Atualmente, esses viajantes precisam apenas solicitar uma autorização conhecida como Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês), que, ainda assim, já exige o fornecimento de determinados dados pessoais.

Mercado turístico norte-americano atualmente

Segundo um estudo do World Travel and Tourism Council (WTTC), "os Estados Unidos poderiam registrar cerca de 4,7 milhões a menos de chegadas internacionais, ou seja, uma queda de 23,7% nas chegadas provenientes de países elegíveis ao ESTA em 2026", caso a medida entre em vigor.

As perdas correspondentes aos gastos dos visitantes são estimadas em "até 15,7 bilhões de dólares" e, inclusive, em 21,5 bilhões de dólares (R$ 111,4 bilhões) se for considerado o impacto econômico mais amplo relacionado às viagens e ao turismo, especifica o WTTC.

"Nosso estudo mostra que mais de 150 mil empregos poderiam ser perdidos se essa política fosse aplicada", destacou Gloria Guevara, diretora-geral do WTTC, citada no comunicado.

Segundo o WTTC, o mercado de turismo dos Estados Unidos já perdeu 11 milhões de visitantes entre 2019 e 2025.

Um terço dos viajantes internacionais entrevistados (34%) afirmou que estaria menos inclinado a viajar para os Estados Unidos nos próximos dois ou três anos caso essas mudanças sejam introduzidas, indica o estudo.

Em 2025, o WTTC havia estimado que o setor de turismo dos Estados Unidos poderia perder 12,5 bilhões de dólares (R$ 64,8 bilhões) em decorrência, em especial, das medidas contra a imigração e das tarifas.