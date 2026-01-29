Turismo para os EUA está ameaçado pelo endurecimento das condições de entrada no país, diz estudo

O endurecimento, por parte dos Estados Unidos, do procedimento destinado a turistas isentos de visto, pode reduzir o número de visitantes ao país e gerar uma perda de cerca de US$ 15,7 bilhões (R$ 81,4 bilhões), segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (28).
O governo de Donald Trump pretende começar a exigir que turistas estrangeiros isentos de visto revelem seus históricos em redes sociais dos últimos cinco anos antes de entrar no país, anunciou em dezembro.
A proposta, entre outras detalhadas em um aviso publicado no Registro Federal, se aplicaria a visitantes dos 42 países, entre eles Chile (único latino-americano da lista), França, Reino Unido e Japão, por exemplo.
Atualmente, esses viajantes precisam apenas solicitar uma autorização conhecida como Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês), que, ainda assim, já exige o fornecimento de determinados dados pessoais.
Mercado turístico norte-americano atualmente
Segundo um estudo do World Travel and Tourism Council (WTTC), "os Estados Unidos poderiam registrar cerca de 4,7 milhões a menos de chegadas internacionais, ou seja, uma queda de 23,7% nas chegadas provenientes de países elegíveis ao ESTA em 2026", caso a medida entre em vigor.
As perdas correspondentes aos gastos dos visitantes são estimadas em "até 15,7 bilhões de dólares" e, inclusive, em 21,5 bilhões de dólares (R$ 111,4 bilhões) se for considerado o impacto econômico mais amplo relacionado às viagens e ao turismo, especifica o WTTC.
"Nosso estudo mostra que mais de 150 mil empregos poderiam ser perdidos se essa política fosse aplicada", destacou Gloria Guevara, diretora-geral do WTTC, citada no comunicado.
Segundo o WTTC, o mercado de turismo dos Estados Unidos já perdeu 11 milhões de visitantes entre 2019 e 2025.
Um terço dos viajantes internacionais entrevistados (34%) afirmou que estaria menos inclinado a viajar para os Estados Unidos nos próximos dois ou três anos caso essas mudanças sejam introduzidas, indica o estudo.
Em 2025, o WTTC havia estimado que o setor de turismo dos Estados Unidos poderia perder 12,5 bilhões de dólares (R$ 64,8 bilhões) em decorrência, em especial, das medidas contra a imigração e das tarifas.
Em 2024, o turismo contribuiu com 2,6 trilhões de dólares (R$ 13,4 trilhões) para a economia e sustentou mais de 20 milhões de empregos no país. Também gerou mais de 585 bilhões de dólares (R$ 3 bilhões) em receitas fiscais, cerca de 7% do total.