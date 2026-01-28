Turismo para os EUA ameaçado pelo endurecimento das condições de entrada no país, diz estudo

O endurecimento, por parte dos Estados Unidos, do procedimento destinado a turistas isentos de visto, conhecido como "ESTA", pode reduzir o número de visitantes e gerar uma perda de cerca de 15,7 bilhões de dólares (R$ 81,4 bilhões), segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (28).

O governo de Donald Trump pretende começar a exigir que turistas estrangeiros isentos de visto revelem seus históricos em redes sociais dos últimos cinco anos antes de entrar no país, anunciou em dezembro.

A proposta, entre outras detalhadas em um aviso publicado no Registro Federal, se aplicaria a visitantes dos 42 países que não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, entre eles Chile (único latino-americano da lista), França, Reino Unido e Japão, por exemplo.

Atualmente, esses viajantes precisam apenas solicitar uma autorização conhecida como Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês), que, ainda assim, já exige o fornecimento de determinados dados pessoais.

"Os Estados Unidos poderiam registrar cerca de 4,7 milhões a menos de chegadas internacionais, ou seja, uma queda de 23,7% nas chegadas provenientes de países elegíveis ao ESTA em 2026", caso a medida entre em vigor, segundo um estudo do World Travel and Tourism Council (WTTC), que reúne os grandes operadores do turismo mundial.

As perdas correspondentes aos gastos dos visitantes são estimadas em "até 15,7 bilhões de dólares" e, inclusive, em 21,5 bilhões de dólares (R$ 111,4 bilhões) se for considerado o impacto econômico mais amplo relacionado às viagens e ao turismo, especifica o WTTC.

"Nosso estudo mostra que mais de 150 mil empregos poderiam ser perdidos se essa política fosse aplicada", destacou Gloria Guevara, diretora-geral do WTTC, citada no comunicado.

Segundo o WTTC, o mercado de turismo dos Estados Unidos já perdeu 11 milhões de visitantes entre 2019 e 2025.

Um terço dos viajantes internacionais entrevistados (34%) afirmou que estaria menos inclinado a viajar para os Estados Unidos nos próximos dois ou três anos caso essas mudanças sejam introduzidas, indica o estudo.

Em 2025, o WTTC havia estimado que o setor de turismo dos Estados Unidos poderia perder 12,5 bilhões de dólares (R$ 64,8 bilhões) em decorrência, em especial, das medidas contra a imigração e das tarifas.

Em 2024, o turismo contribuiu com 2,6 trilhões de dólares (R$ 13,4 trilhões) para a economia e sustentou mais de 20 milhões de empregos nos Estados Unidos. Também gerou mais de 585 bilhões de dólares (R$ 3 bilhões) em receitas fiscais, cerca de 7% do total.