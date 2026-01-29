Trump reitera que frota naval dos EUA segue ao Oriente Médio e mantém pressão de acordo com Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a afirmar que "há uma grande frota de navios americanos a caminho do Oriente Médio", reforçando a estratégia de pressão militar enquanto mantém aberta a via diplomática com o Irã.

A declaração, feita durante reunião de gabinete nesta quinta-feira, ocorre um dia após Trump ter elevado o tom ao anunciar o envio de uma armada liderada pelo porta-aviões Abraham Lincoln à região, advertindo que o "tempo está se esgotando" para que Teerã aceite negociar um novo acordo nuclear. Na ocasião, o republicano também ameaçou uma resposta militar "muito pior" em caso de fracasso diplomático.

Na reunião de gabinete, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o Irã "tem todas as opções" para chegar a um acordo nuclear com Washington, sinalizando que a Casa Branca combina demonstração de força com disposição para negociar.

As falas ocorrem em meio a forte escalada retórica entre os dois países. Autoridades iranianas têm reiterado que responderão de forma imediata e abrangente a qualquer agressão militar americana, enquanto afirmam estar abertas ao diálogo "com base no respeito mútuo", desde que não haja imposições.