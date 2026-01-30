Trump processa Fisco e Tesouro dos EUA em US$ 10 bilhões pelo vazamento de informações fiscais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu nesta quinta-feira, 29, um processo contra o Fisco americano (conhecido como IRS) e o Departamento do Tesouro por causa do vazamento de informações fiscais à imprensa, entre 2018 e 2020. A ação pede uma indenização de US$ 10 bilhões para Trump, os filhos Donald Trump Jr. e Eric Trump e as Organizações Trump.

Em 2024, o funcionário do IRS Charles Edward Littlejohn foi condenado a cinco anos de prisão após se declarar culpado por vazar dados fiscais de Trump e de outros contribuintes para a imprensa.

A petição afirma que o vazamento dos registros confidenciais de Trump e das Organizações Trump teria causado "dano reputacional e financeiro e constrangimento público" aos autores do processo. O documento diz também que o episódio "manchou injustamente" a reputação empresarial e retratou Trump e os familiares "de forma falsa".

O processo foi aberto em um tribunal da Flórida.

A Casa Branca, o IRS e o Departamento do Tesouro não se manifestaram sobre o assunto. Fonte: Associated Press*.