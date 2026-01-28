Trump pressiona Irã a negociações nucleares e adverte que 'tempo está se esgotando'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou em aberto a possibilidade de um novo ataque se o Irã não chegar a um acordo sobre armas nucleares, em mensagem nesta quarta-feira (28), depois de Teerã descartar negociações.

"Esperamos que o Irã se sente em breve à mesa para negociar um acordo justo e equilibrado para todas as partes - SEM ARMAS NUCLEARES -", escreveu o mandatário em sua plataforma Truth Social, ao destacar que um contingente importante da Marinha americana segue em direção ao país.

"O tempo está se esgotando", acrescentou Trump, que evocou os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã no ano passado e assegurou que "o próximo será muito pior".

Essa nova série de ameaças ocorre depois de Teerã descartar sentar-se à mesa de negociações sob a ameaça de ações militares.

"Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil", afirmou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, em declarações televisionadas.

Trump não descartou uma ação militar contra o Irã desde que os Estados Unidos apoiaram a guerra de 12 dias de Israel contra a República Islâmica, em junho, destinada a degradar os programas nucleares e de mísseis balísticos iranianos.

No início deste mês, ele ameaçou atacar o Irã em resposta à repressão a protestos antigovernamentais.