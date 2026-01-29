Trump diz que teve conversa 'muito produtiva' com presidente mexicana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta quinta-feira (29), que teve uma conversa telefônica "muito produtiva" com sua homóloga do México, Claudia Sheinbaum.

A conversa "foi extremamente boa para ambos os países", e foram abordados temas como "a fronteira, como combater o narcotráfico, e o comércio", afirmou em uma mensagem em sua plataforma, Truth Social.

Em coletiva de imprensa, Sheinbaum havia classificado a conversa por telefone com Trump como "produtiva e cordial".

O mandatário americano alertou em várias ocasiões nos últimos meses que está preparando um tipo de ataque "por terra" contra os cartéis do tráfico de drogas, sem especificar em que país ao sul de sua fronteira.

Sheinbaum reiterou, por sua vez, a soberania mexicana e, ao mesmo tempo, intensificou a entrega de lideranças e executores destes cartéis à Justiça americana.

"Voltaremos a falar em breve e, em última instância, coordenaremos reuniões em nossos respectivos países", acrescentou.

"O México tem uma líder maravilhosa e muito inteligente; deveriam estar muito felizes por isso!", comentou Trump.