Trump diz que Irã 'quer um acordo'

O presidente Donald Trump disse na quinta-feira (29) que acreditava que o Irã queria chegar a um acordo para evitar uma ação militar e acrescentou que havia estabelecido um prazo para Teerã responder, enquanto navios americanos se dirigem à região.

"Posso dizer isto: eles querem chegar a um acordo", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

Questionado sobre se havia fixado um prazo, Trump respondeu: "Sim, eu fixei", mas acrescentou que "apenas eles sabem com certeza" qual é.

"Esperemos que consigamos chegar a um acordo. Se conseguirmos, será melhor. Se não, veremos o que acontece", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos havia dito na quinta-feira que "esperava" não ter de atacar o Irã, instado a concluir um acordo sobre o programa nuclear, ao mesmo tempo em que advertia Teerã de que o tempo estava se esgotando.

Perguntado por uma jornalista da AFP se pretendia repetir o que havia feito na Venezuela, onde os Estados Unidos capturaram o dirigente Nicolás Maduro e se apoderaram do petróleo, ele se recusou a falar sobre seus planos militares.

"Não quero falar de nada que tenha a ver com meus planos militares. Mas contamos com uma frota extremamente poderosa naquela região", ainda maior do que na Venezuela, afirmou.