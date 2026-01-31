Trump diz que Irã 'está conversando' com EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã "está conversando" com sua administração, em um momento em que Teerã parece querer priorizar a diplomacia diante da ameaça de Washington de lançar ataques militares.

"O Irã está conversando conosco e veremos se podemos fazer alguma coisa; caso contrário, veremos o que acontece... Temos uma grande frota deslocada lá", disse Trump à Fox News.

"Eles estão negociando", acrescentou.

Trump indicou que os aliados dos Estados Unidos na região não foram informados sobre os planos de possíveis ataques por razões de segurança.

O republicano ameaçou intervir no Irã após uma repressão mortal contra protestos antigovernamentais, que deixaram milhares de mortos, segundo ONGs e organismos de direitos humanos.

"Bem, não podemos dizer a eles qual é o plano. Se eu disser o plano a eles, seria quase tão ruim quanto dizer o plano a você, poderia ser pior, na verdade", explicou.

Washington deslocou um grupo naval de ataque liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln para as proximidades da costa iraniana.