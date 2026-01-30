Trump diz que anunciará nesta 6ª feira seu escolhido para dirigir o Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará na manhã desta sexta-feira (30) o nome de seu candidato para dirigir o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), uma decisão bastante aguardada nos mercados.

O líder americano indicou nesta quinta que comunicaria sua decisão "amanhã pela manhã", ao chegar à pré-estreia de um documentário dedicado à sua esposa Melania Trump, em Washington.

Trump limitou-se a dizer que havia escolhido "alguém muito bom".

O presidente vinha afirmando com frequência nas últimas semanas que sua decisão já estava tomada e a ponto de ser revelada.

Horas antes, em uma reunião de gabinete, o mandatário havia afirmado que revelaria sua decisão na próxima semana.

"Será uma pessoa que, acredito, fará um bom trabalho", disse ele nessa reunião, na qual repetiu que, na sua opinião, as taxas de juros estão "muito altas, intoleravelmente altas".

O mandato do atual presidente do Fed, Jerome Powell, termina em maio.

No mês passado, Trump insinuou que estava considerando nomear seu conselheiro econômico Kevin Hassett, mas depois pareceu voltar atrás, afirmando que precisava do talento de Hassett para defender suas políticas na televisão.

Outros candidatos cogitados são, segundo o governo, um ex e um atual governador do Fed (Kevin Warsh e Christopher Waller, respectivamente), bem como Rick Rieder, diretor de investimentos na BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo.

Na quarta-feira, o Fed votou a favor, por 10 a 2, de manter inalterada a taxa de juros de referência, o que levou Trump a retomar seus ataques a Powell.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell voltou a se recusar a cortar as taxas de juros, apesar de não ter absolutamente nenhuma razão para mantê-las tão altas", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O presidente chamou Powell de "idiota" e acrescentou: "O Federal Reserve deveria reduzir substancialmente as taxas de juros, AGORA!"

Trump tentou destituir uma governadora do Fed, Lisa Cook, por acusações de fraude hipotecária, ao mesmo tempo que o Departamento de Justiça abriu uma investigação sobre Powell pelas reformas na sede do banco, o que provocou uma reprimenda incomum do próprio presidente do banco central.

Powell disse na quarta-feira que não acredita que o Federal Reserve vá perder sua independência. "Espero sinceramente que isso não ocorra", frisou.