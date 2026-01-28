Trump deve cuidar dos 'interesses democráticos' da Venezuela, diz Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu na terça-feira (27) a seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, que respeite a soberania e os "interesses democráticos" da Venezuela, em declarações à imprensa durante um fórum econômico no Panamá.

Trump afirmou que está no comando da Venezuela após a operação militar americana de 3 de janeiro, que culminou com a captura de Nicolás Maduro e deixou no poder, como presidente encarregada, Delcy Rodríguez, aliada do líder socialista deposto.

Lula, que havia classificado os ataques dos Estados Unidos na Venezuela como uma "afronta gravíssima" à soberania do país, falou com a imprensa ao chegar ao Panamá para participar, nesta quarta-feira (28), do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe 2026, organizado pela Corporação Andina de Fomento (CAF).

"Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado", declarou Lula, segundo uma nota da presidência brasileira.

Após a derrubada de Maduro, Trump anunciou que assumiria o controle das vendas do petróleo venezuelano, alvo de sanções assinadas por ele em 2019.

Delcy Rodríguez deve governar, em teoria, por no máximo seis meses para convocar eleições, mas o próprio filho de Maduro descarta o cenário no momento com o argumento de que seu pai foi "sequestrado" e não se aplica a norma constitucional para a vacância de presidente.

"É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela e vamos ver o que vai acontecer", disse Lula.

"Está tudo muito recente e eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano", acrescentou o presidente brasileiro.

Lula disse que se reunirá com Trump em março, em Washington.

Brasil e Estados Unidos se aproximaram nos últimos meses, o que resultou na retirada de parte significativa das tarifas aplicadas por Washington contra produtos brasileiros.

"Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo", afirmou.

O Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe no Panamá, chamado de Davos latino-americano, reúne líderes políticos e empresariais para debater os desafios econômicos e as oportunidades da região.

Além de Lula, participam os presidentes do Equador, do Panamá, da Colômbia e o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast.